Piaţa hotelieră din România ar putea să îşi revină din toamnă; grad de ocupare de 50-60% la finalul acestui an Piata hoteliera ar putea sa inceapa sa isi revina din toamna daca reporneste in sezonul vacantelor, gradul de ocupare fiind estimat la 50%-60% la finalul acestui an pentru hotelurile operate de branduri recunoscute, potrivit unei analize de profil. "Industria hoteliera continua sa fie atractiva pentru dezvoltatorii si investitorii imobiliari, in ciuda incertitudinilor din perioada urmatoare. Puternic afectati de criza generata de coronavirus, multi operatori hotelieri mizeaza pe redeschiderea in lunile de vacanta pentru a debloca activitatea si a incepe sa recupereze teren. Piata ar putea reveni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

