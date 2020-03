Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul belgian Mega Image reduce pretul la peste 1.000 de produse de baza si stopeaza cresterile de pret la toate produsele Mega Image reduce preturile la peste 1.000 de produse alimentare si nealimentare de baza si anunta ca nu va opera niciun fel de cresteri de preturi la raft pentru toate produsele…

- Editorial de Aleksandr Sobko Evenimentele de pe piața petrolului și problema coronavirusului au lasat cumva in umbra discuțiile privind problema gazelor. Dar, evident, o scadere a prețurilor petrolului va influența și piața gazelor naturale. Iata ce este interesant sa subliniem aici: © Sputnik…

- Cartelul stabilise la nivel de membri sa reduca cantitatea cu 1,5 milioane de barili pe zi, o cantitate mare, insa Moscova nu este de acord cu aceasta taiere suplimentara, dupa una operata la inceput de decembrie. Petrolul Brent a inregistrat vineri cea mai mare cadere zilnica in mai bine de 11 ani.…

- Piata romaneasca de bunuri de folosinta indelungata (technical consumer goods, TCG) a inregistrat in ultimul trimestru al anului 2019 o crestere a valorii vanzarilor de 5,7% fata de aceeasi perioada a anului 2018, avansul fiind datorat campaniilor promotionale organizate in perioada Black Friday si…

- Piața franceza de automobile s-a redus drastic in luna ianuarie, ca efect, anticipat de analiști, al inmatricularilor accelerate din decembrie, in așteptarea noilor reguli, mai drastice, privind emisiile. Dacia a inregistrat acest recul și mai puternic, cu o scadere de trei ori mai mare decat media…

- Pretul gazelor naturale va fi mult mai mic din vara lui 2020, arata o analiza a Asociatiei Energia Inteligenta, care estimeaza comportamente mai agresive din partea consumatorilor industriali si o vulnerabilitate tot mai mare a consumatorilor casnici in fata furnizorilor. ”Anul 2020 este un an complicat…

- "Anul 2020 este un an complicat pe piata romaneasca de gaze naturale. Perioada vine dupa bulversarea adusa de OUG 114 si de normele sale de aplicare si dupa obligatiile pe care Romania si le-a asumat in raport cu institutiile europene. Alti factori care vor influenta piata in acest an sunt legati de…

- Analiști: Prețul gazelor ar putea scadea cu 18% in acest an, dar consumatorii casnici raman vulnerabili pe piața libera Pretul gazelor ar putea scadea cu 18% vara urmatoare, comparativ cu vara precedenta, insa anul acesta va fi unul complicat pentru piata gazelor, se arata intr-o analiza a Asociatiei…