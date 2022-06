Piaţa europeană de smartphone-uri a avut cel mai slab început de an din ultimii nouă ani Piata europeana de smartphone-uri a scazut cu 12% in primele trei luni ale acestui an, sustine analiza Counterpoint Research, care avertizeaza ca se poate si mai rau pe viitor. Singurul producator din top 5 care a crescut in aceasta perioada este Realme. Aflat chiar pe al cincilea loc in piata europeana, Realme a crescut cu 67% si are acum o cota de 4%. Samsung se mentine pe prima pozitie, desi a inregistrat o scadere de 16 procente. Cota de piata a companiei coreene s-a redus de la 37% la 35%. Apple reuseste, ca de obicei in ultimii ani, sa se tina cel mai bine si sa scada cel mai putin dintre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

