- Vicepresedintele ANRE, Zoltan Nagy, a declarat marti la TVR Info ca in acest an institutia a primit peste 32.000 de reclamatii privind furnizarea de energie electrica si gaze naturale si, in urma controalelor, au fost date in total amenzi de peste 4,7 milioane de lei furnizorilor, pentru nereguli.

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 2.400 lei pe MWh in luna august 2022, valoare cu 332% mai mare fata de pretul inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, respectiv 554 lei pe MWh, potrivit raportului

- Un nou atac PSD la ministrul Energiei a fost lansat marți dimineața, dupa ce Virgil Popescu a facut apel la instituțiile conduse de social-democrați in criza enegetica: ”Astazi, pe piata energiei lipseste marfa, nu se incheie contracte. Sa nu se mai mire ministrul Popescu ca preturile furnizorilor sunt…

- ”Fac un apel, cum am facut si in luna ianuarie, ANRE sa isi faca treaba, sa supravegheze piata si sa controleze piata iar la persoane fizize, poate inclusiv Protectia Consumatorilor sa intre peste furnizorii respectivi si sa verifice aceste lucru”, a spus ministrul Energiei. Despre afirmatia furnizorilor…

- Comisia Europeana vrea sa introduca o taxa clawback care sa se aplice veniturilor realizate de producatorii de electricitate care nu utilizeaza gaze naturale si sa foloseasca banii astfel colectati pentru a-i proteja pe consumatori de cresterea facturilor, potrivit unui proiect de document consultat…

- Firmele din Vrancea, din economia romaneasca, nu trebuie sa fie puse pe butuci de dragul speculanților și al așa zisei piețe libere a energiei. Romania a avut in ultimele zile cel mai mare preț la electricitate din Europa, 709 euro/MWh, insuportabil pentru firmele din industria romaneasca. Un mesaj…

- Haosul pieței energetice a fost provocat de Directiva UE din iunie 2019, cand s-a impus liberalizarea pieței interne a Uniunii Europene. Aceasta stipula ca furnizorii sunt liberi sa stabileasca prețul la care furnizeaza energia electrica clienților. Nu producatorii, ci doar furnizorii, adica acei intermediari…

- Ministrul liberal al Energiei, Virgil Popescu, a precizat miercuri ca estimarea ANRE privind impactul bugetar al plafonarii prețurilor la energie și gaze pentru perioada aprilie-decembrie din acest an, in baza ordonanței 27/2022, a fost de redusa de la 40 miliarde de lei la 16 miliarde de lei. Pe de…