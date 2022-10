Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorii de energie nu mai vor clienti noi. Din cauza blocajului aparut in piata, au inceput sa isi anunte clientii carora le expira contractele ca nu vor mai fi prelungite. In aceasta situatie sunt sute, daca nu chiar mii de consumatori.

- ”Am tinut foarte mult ca aceste amendamente sa fie sa fie adoptate, mai ales ca, dupa cum ati vazut, astazi am adoptat, daca nu ma insel, vreo 38 – 40 de amendamente. Ordonanta a fost foarte superficial facuta, din pacate. Regret si faptul ca ministrul Energiei nu a venit sa sustina aceste lucruri,…

- Criza de pe piata energetica Foto: flickr.com/photos/enelsharingromania. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Criza de pe piata energetica este generata un dezechilibru dintre cerere si oferta, aceasta din urma fiind mai mica, este de parere vicepresedintele Autoritatii Nationale de…

- Reglementari pt prețuri pe piata energiei in dezbatere la comisii din Senat Foto senat.ro Ordonanta de Urgenta a executivului care reglementeaza preturile pe piata energiei a intrat luni în dezbaterea comisiilor de specialitate din Senat, prima camera parlamentara sesizata. Documentul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca ultima ordonanta adoptata de Guvern in domeniul energiei ii protejeaza pe romani si creeaza “o echilibrare in piata”, deoarece unii au facut “profituri uriase” in criza energetica. “Criza energetica este urmare a razboiului dus de Rusia impotriva…

- Situația energetica din Romania și Europa este „un Caritas scapat de sub control”, fiind rezultatul „complacerii” din ultimii 30 de ani și a dependenței de Rusia, considera Dumitru Chisalița, președinte al Asociației Energia Inteligenta și fost director general al producatorului de stat Romgaz. Acesta…

