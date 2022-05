Noul context economic și scumpirea utilitaților au ca rezultat o creștere de 10-15% a cererii de echipamente de climatizare destinate sectorului rezindențial. Piața echipamentelor de climatizare pentru segmentul rezidențial continua sa creasca cu aproximativ 10% anual, de la inceputul pandemiei. In 2021 piața rezidențiala a fost de aproximativ 200.000 de unitați vandute, cu o valoare estimata de peste 65 milioane de euro. Avi Compact are in prezent o cota de piața de peste 20% din totalul echipamentelor Daikin vandute in 2021. Din punct de vedere al valorii, echipamentele pentru segmentul rezidențial…