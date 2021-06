Piaţa drogurilor: Impactul pandemiei se va face simţit ''ani de zile'' (ONU) Pandemia de COVID-19 a crescut consumul de droguri, incurajand in acelasi timp cultura ilegala de opiu, repercusiuni care s-ar putea face simtite "ani de zile", a avertizat joi ONU, informeaza AFP.



"Pietele de droguri si-au reluat rapid activitatile dupa perturbarile initiale de la inceputul pandemiei", scrie Oficiul ONU pentru combaterea traficului de droguri si prevenirea criminalitatii (UNODC) in raportul sau anual publicat la Viena.



Afganistanul, care produce peste 80% din opiul mondial, a inregistrat o crestere cu 37% a suprafetei de teren utilizata pentru cultivarea

Sursa articol: agerpres.ro

