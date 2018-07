Piata diesel, declin continuu Presate de scandalurile emisiilor, vanzarile de masini pe motorina se prabusesc de la an la an, inmatricularile din luna mai arata ca ponderea dieselurilor noi a coborat la 35% din totalul pietei. Volumul vanzarilor de masini noi diesel a scazut fata de anul trecut cu 19% si au ajuns la aproximativ 500.000 de unitati, o […] Piata diesel, declin continuu is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

