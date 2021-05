Piața diamantelor își recâștigă strălucirea Pentru prima data in ultimul deceniu, producția de diamante ramane in urma cererii – vești bune pentru țarile africane care furnizeaza mai mult de jumatate din pietrele prețioase ale lumii. Producția anuala de diamante este de așteptat sa medieze aproximativ 127 de milioane de carate intre 2021 și 2026, potrivit lui Paul Zimnisky, expert la […] The post Piața diamantelor iși recaștiga stralucirea first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stellantis, grupul auto recent format, care cuprinde marci precum Fiat, Peugeot și Citroen, spune ca în aceste luni criza semiconductorilor se va agrava, iar spre final de an va fi ceva mai bine. Cei de la Stellantis, grup care anul trecut a vândut 6,2 milioane de mașini, spun ca efectele…

- Vanzarile de oua in perioada Sarbatorilor Pascale cresc cu aproximativ 50% fata de o luna obisnuita, pana la circa 290 de milioane de oua, ceea ce inseamna ca un roman consuma, in medie, aproximativ 15 oua produse in fermele avicole din Romania, sustine presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari…

- Productia de cartofi obtinuta anul trecut – 2,68 milioane de tone – claseaza Romania pe locul sase in Uniunea Europeana (UE), prima pozitie fiind ocupata de Germania, cu 11,55 milioane de tone, potrivit datelor provizorii anuntate de Institutul National de Statistica (INS). In topul producatorilor de…

- Compania ”Novatek” a dat in exploatare a patra linie a proiectului sau ”Yamal LNG”. Este un raspuns pe masura la expansiunea gazelor de șist și a sancțiunilor SUA. Producția de gaze lichefiate din Arctica nu va depinde de atacurile economice ale Washingtonului. In plus, lumea incepe incet-incet sa…

- HS Timber Group iși menține poziția de lider de piața in Romania Cererea/consumul de peleți in Romania crește semnificativ Peleții HS Timber Group sunt o sursa de energie prietenoasa cu mediul și o alternativa la combustibilii fosili Peleții constituie un biocombustibil sustenabil care caștiga cota…

- "In luna ianuarie 2021, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 1,3% fata de luna decembrie 2020. In luna ianuarie 2021, comparativ cu luna ianuarie 2020, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,1%",…

- Compania americana Ford a anunțat ca, de maine, va opri pentru 8 zile producția la uzina din Craiova. Decizia a fost luata din cauza crizei mondiale de semiconductori, piese vitale in industria de profil.

- Compania americana Ford a anunțat ca, de maine, va opri pentru 8 zile producția la uzina din Craiova. Decizia a fost luata din cauza crizei mondiale de semiconductori, piese vitale in industria de profil.