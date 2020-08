Piața Decebal se închide pentru salubrizare! Municipalitatea salubrizeaza periodic piețele din oraș. In acest weekend e programata curațarea Pieței Decebal. De aceea, aceasta va fi inchisa pe perioada intervenției. Daca v-ați programat sa faceți cumparaturi din Piața Decebal, in acest weekend, trebuie sa mergeți DOAR sambata. Duminica, piața va fi inchisa. Periodic, municipalitatea salubrizeaza zona, iar pentru luna august, aceasta intervenție va avea loc in data de 30. ”Primaria municipiului Bistrița anunța ca piața agroalimentara Decebal va fi inchisa duminica, 30 august 2020, pentru efectuarea lucrarilor de salubrizare și igienizare”… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

