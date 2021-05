Piaţa de transport şi logistică, avans uşor în 2021 şi accent pe digitalizare (analiză) Piata locala de transport si logistica va raporta, in acest an, un avans usor comparativ cu 2020, evolutia pozitiva fiind posibila in contextul in care proiectele guvernamentale anuntate pentru sprijinul mediului de business pentru a combate efectele pandemiei se vor concretiza intr-o mai mare masura, arata o analiza a unei companii active pe acest segment pe plan autohton.



"In 2020, piata transporturilor a fost printre primele impactate de criza generata de izbucnirea pandemiei de Covid-19. Acest lucru a fost determinat in special de faptul ca prima tara afectata, China, este principalul…

Sursa articol: agerpres.ro

