Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7550 lei/euro, in crestere cu 0,03%, fata de valoarea atinsa miercuri. Lira sterlina a continuat sa creasca si a atins cel mai ridicat nivel din luna mai pana in prezent, in contextul in care Marea Britanie si UE ar fi ajuns…

- Guvernul va discuta, miercuri, in prima lectura, o serie de masuri in regim de urgenta privind asigurarea protejarii drepturilor cetatenilor, atat a celor romani din Marea Britanie, cat si a celor britanici din Romania, indiferent de deznodamantul procesului Brexit, a anuntat premierul Viorica Dancila,…

- Aproximativ jumatate dintre romanii inregistrati in Marea Britanie si-au depus documentele pentru obtinerea statutului pre-settled, declara Adina Badescu, sef birou Brexit din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, la intalnirea „Impactul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana” organizata de…

- Aproximativ jumatate dintre romanii inregistrati in Marea Britanie si-au depus documentele pentru obtinerea statutului pre-settled, a declarat Adina Badescu, sef birou Brexit din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, la intalnirea „Impactul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana” organizata…

- Filmul realizat de Lavinia Simina va fi difuzat in premiera in Romania. Regizor, producator și scenarist, Lavinia Simina este o tanara de origine romana stabilita in Marea Britanie. „Memento Amare”, un film despre Brexit, a reprezentat saltul sau regizoral la cinematografia de lung metraj. Noile producții…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marti, 27 august a.c., la solicitarea partii britanice, o convorbire telefonica cu Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Boris Johnson. In cadrul convorbirii, au fost discutate, in principal, relatiile dintre Romania si Marea…

- In ceea ce privește relațiile bilaterale, președintele Klaus Iohannis a evidențiat ca, dupa Brexit, vor fi importante actualizarea și aprofundarea parteneriatului strategic dintre Romania și Marea Britanie, care sa cuprinda atat aspecte economice, cat și privind securitatea, apararea și relațiile…

- Elevii est-europeni din școlile din Anglia și Scoția au avut de suferit de pe urma intensificarii rasismului și xenofobiei dupa referendumul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite The Guardian. Un studiu sociologic ce a avut ca subiecți elevi proveniți indeosebi din Polonia,…