Piața de sisteme de securitate rezidențiale a crescut la 220 milioane lei în 2021 Piața locala de sisteme de securitate pentru segmentul rezidențial a urcat anul trecut la peste 220 de milioane de lei, cu aproape 50% mai mult fața de finalul anului 2019, potrivit estimarilor Atu Tech (a2t.ro), cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din Romania, conform cifrei de afaceri. Construcțiile noi, multe dintre ele presupunand și instalarea de sisteme de securitate, au susținut creșterea pieței locale de sisteme de securitate. Totodata, revenirea romanilor in țara pe timpul pandemiei a coincis cu investiții mai mari din partea acestora in zona de securitate, din dorința… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

