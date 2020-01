Stiri pe aceeasi tema

- Piata de media din Romania va creste, in acest an, cu 5,5% comparativ cu anul 2019, pana la valoarea de 514 milioane de euro, reiese din datele Media Fact Book, raportul de analiza a pietei romanesti de media si publicitate. Conform datelor, in 2019, piata de media din Romania s-a situat…

- Media Fact Book: Piata de media din Romania va ajunge la o valoare de 514 milioane de euro in 2020 Piata de media din Romania va creste, in acest an, cu 5,5% comparativ cu anul 2019, pana la valoarea de 514 milioane de euro, reiese din datele Media Fact Book, raportul de analiza a pietei romanesti de…

- Casele de licitații mizeaza, anul aceasta, pe vanzari mai mari de 15%. Picturile și sculpturile au devenit, alaturi de lingourile de aur, pariul preferat și pentru investitorii care vor sa-și puna economiile in siguranța.

- Autoritatile romane au capturat peste 150 de milioane de tigarete in 2019, o crestere de peste 40% fata de anul precedent, potrivit site-ului Stop Contrabanda, care arata ca, in aceste conditii, piata neagra din Romania a coborat pentru prima oara in sase ani sub nivelul de 14%, ceea ce a contribuit…

- Rezervele valutare ale BNR se situau la nivelul de 33,81 miliarde euro la 30 noiembrie 2019, in scadere cu 1,09 miliarde de euro fața de 31 octombrie 2019, cand erau 34,90 miliarde euro, arata un comunicat de presa al BNR. ECONOMICA.NET a scris la sfarsitul saptamanii trecute ca BNR ar fi…

- Comertul romanesc va inregistra, in acest an, cel mai spectaculos Black Friday din istorie, cu peste 10 milioane de produse vandute in numai cateva zile si incasari de circa 300 de milioane de euro la nivelul lunii noiembrie, releva datele unei analize a companiei de consultanta Frames, realizata…

- Consiliul Concurenței a amendat, la inceputul acestui an, operatorul telecom Orange cu aproape 65 de milioane de lei, echivalentul a 14 milioane de euro, pentru abuz de poziție dominanta. Decizia a venit dupa ce s-a stabilit ca Orange a blocat, prin diverse metode, societatea Simplus de la folosirea…