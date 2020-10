Stiri pe aceeasi tema

- Sectia ATI a Spitalului de Urgenta Petrosani a fost inchisa dupa ce trei angajati au fost confirmati cu noul coronavirus, situatie in care pe sectie nu mai pot fi primiti, de vineri, alti pacienti. Conducerea spitalului a luat ... The post Sectia ATI a unui spital de urgenta din vestul țarii a fost…

- O femeie de 50 de ani a fost accidentata ușor, de o autoutilitara condusa de un șofer care consumase alcool. Femeia a fost lovita in timp ce se angajase in traversarea strazii pe o trecere de pietoni, in municipiul Arad. The post Femeie lovita de o autoutilitara, in timp ce traversa strada pe o trecere…

- Un incendiu s-a produs luni, 21 septembrie, intr-un apartament situat la etajul 8 al unui bloc din municipiul Arad. Din primele informații, la patrunderea in apartament a fost gasita un barbat de... The post Incendiu la un apartament de la etajul opt al unui bloc din vestul țarii. Un barbat a fost salvat…

- Trei persoane care ar fi rapit o tanara de 21 de ani dintr-un mall din municipiul Arad au fost urmarire de politisti si prinse in trafic, la o distanta de 45 de kilometri, fiind retinute pentru lipsire de libertate, dupa ce ... The post Tanara rapita dintr-un mall din vestul țarii. Doi indivizi au obligat-o…

- Scoala Gimnaziala Zadareni a fost inchisa, marti dimineata, inainte de a fi primiti copiii la cursuri, dupa ce directorul unitatii a primit confirmarea ca este infectat cu virusul SARS-CoV-2, o ancheta epidemiologica fiind ... The post O scoala din vestul țarii, cu peste 200 de copii, a fost inchisa,…

- Un barbat de 50 de ani a cazut intre vagoanele unui tramvai, la Arad, dupa ce s-a dezechilibrat la coborarea din mijlocul de transport. Barbatul a fost transportat la spital cu multiple traumatisme, insa stabil și conștient. The post Barbat prins sub tramvai, in vestul țarii. Acțiune de urgența a salvatorilor…

- In intervalul miercuri ora 15:00 – joi ora 2:00, in Bihor, Arad, Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin vor fi perioade cu instabilitate atmosferica... The post Anunt de ultim moment: vin ploi torentiale, vijelii si grindina, chiar astazi, in vestul tarii! appeared first on Renasterea banateana .

- Un avocat din Arad acuza medicii de la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) ca l-au ignorat mai bine de opt ore pe tatal sau, care a ajuns acolo in urma unui accident ... The post Scandal la un spital din vestul țarii: un pacient cu AVC a fost ignorat ore…