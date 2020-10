Piaţa de investiţii imobiliare din România este cel mai puţin afectată de criza sanitară (studiu) Piata de investitii imobiliare din Romania este cel mai putin afectata de criza sanitara, performand mai bine in primele trei trimestre ale acestui an, decat in intregul an 2019, cu un volum total al investitiilor de peste 738 de milioane de euro, arata un studiu de profil.



"In pofida situatiei unice in care ne aflam si a impactului puternic asupra economiei, piata romaneasca de investitii a performat mai bine in primele trei trimestre ale acestui an, decat in intregul an 2019. Desi acest lucru se datoreaza, in principal, amanarii celei mai mari tranzactii anuntata pe piata - achizitia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

