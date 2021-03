Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Colliers In pofida pandemiei, anul 2020 s-a dovedit a fi foarte bun pentru sectorul industrial și logistic, cererea totala crescand cu 72% fața de 2019, pana la aproape 784.000 de metri patrați in tranzacții de leasing. O mare parte a cererii-record a venit de la diferiți retaileri, inclusiv…

- Fonduri deschise locale – cele mai performante 5 fonduri in ultimele 12 luni au inregistrat randamente anuale nete intre 9% și 12,8%; pe un orizont de 36 de luni, cele mai performante 5 fonduri au avut randamente cuprinse intre 27,3% și 44,2% , obținute de-a lungul ultimilor 3 ani de zile (fața de luna…

- „Categoric descurajam și recomandam reducerea la minimum a consumului de alcool. Trebuie sa ințelegem ca prin consum de lunga durata vom inregistra o scadere a raspunsului imun, deci este un motiv de imunodepresie, de diminuare a raspunsului imun post vaccinare.In condițiile in care in ziua vaccinarii…

- Studiu KPMG A doua ediție a publicației KPMG „Contextul pieței de M&A in Romania” arata un optimism sporit in randul investitorilor, care estimeaza ca piața de Fuziuni și Achiziții (M&A) din Romania va crește in 2021. Cu toate ca pandemia COVID-19 a creat multa incertitudine in piața, un numar mare…

- Studiu GLAMI.ro GLAMI, primul motor de cautare online de moda din Romania, a realizat recent un studiu cu privire la evoluția pieței locale – online, precum și tendințele offline pentru segmentul retailului de moda, cifre și statistici pentru 2020, cat și previziuni pentru urmatorii 3 ani.Aceasta inițiativa…

- – Scadere a activitații in construcții și servicii – Scadere moderata a numarului de salariați in industria prelucratoare și servicii – Creștere moderata a prețurilor in industria prelucratoare și comerțul cu amanuntul Industrie prelucratoare In cadrul anchetei de conjunctura din luna decembrie 2020,…

- In trimestrul III 2020: ▪ numarul mediu de pensionari a fost de 5125 mii persoane, in scadere cu 7 mii persoane fata de trimestrul precedent; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4675 mii persoane, in scadere cu o mie persoane faṭa de trimestrul precedent; ▪ pensia medie…

- In urma acordului primit din partea Comisiei Europene in cadrul procesului de consultare europeana, ANCOM a adoptat Poziția cu privire la revizuirea pietelor relevante corespunzatoare serviciilor de acces local la puncte fixe si serviciilor de acces central la puncte fixe, pentru servicii destinate…