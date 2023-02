Piața de încuietori inteligente va crește cu 10% în următorii ani Piața locala de incuietori smart va crește cu cca 10% in urmatorii 5 ani, potrivit estimarilor realizate de ASSA ABLOY Romania, filiala a grupului suedezo-finlandez cu același nume, dar și unul dintre jucatorii de top ai pieței de soluții de acces. Acest lucru va fi resimțit atat pe segmentul rezidențial, dar și pe cel comercial și industrial, informeaza itchannel.ro. In ceea ce privește principalele motive ale majorarii preconizate, printre acestea se numara cererea in creștere pentru case inteligente, urbanizarea accelerata și dorința proprietarilor de a preveni accesul nedorit in locații. La… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

