- Activitatea de tranzactionare a revenit puternic in primul semestru al 2021, cu un total de 69 de tranzactii, reflectand o crestere de 19% fata de aceeasi perioada a anului trecut, sustin specialistii EY.

- Valoarea totala estimata a tranzacțiilor de tip M&A a fost de 1,8 miliarde de euro in primul semestru din 2021, pentru circa 80 de tranzacții anunțate, arata o analiza PwC Romania. Astfel, prima...

- Piața de terenuri din Romania este una dintre cele mai active din real estate, lucru confirmat de creșterea de prețuri de aproximativ 10% din prima parte a anului, comparativ cu anul trecut. Iar pana la final de an, pentru aceleași prețuri, se așteapta un avans de 10%, scrie Crosspoint Real Estate.…

- Piața de fuziuni si achizitii din Romania s-a ridicat la circa 1,4 miliarde de euro pentru tranzacțiile cu valoare comunicata și necomunicata, in prima jumatate a acestui an, arata o analiza Deloitte....

- Valoarea totala a pietei de fuziuni si achizitii din Romania pentru tranzactiile cu valoare comunicata si necomunicata este estimata la aproximativ 1,2 - 1,4 miliarde de euro, in prima jumatate a acestui an, in crestere usoara fata de valoarea pietei in primele sase luni ale anului trecut, de 1-1,2…

- Piata de investitii din Romania a incheiat primul trimestru din 2021 cu tranzactii de 85 de milioane de euro, iar volumul s-a redus cu 42% fata de primele trei luni ale anului pre-pandemic, urmand tendinte similare cu cele din regiunea Europei Centrale si de Est (CEE), potrivit raportului Colliers…

