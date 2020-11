Piața de energie electrică se liberalizează de la 1 ianuarie. Cu cât vor crește facturile la curent din 2021 Romanii vor plati facturi mai mari la energie electrica in 2021. Piata energiei electrice se liberalizeaza de la 1 ianuarie, iar aceasta inseamna ca preturile nu vor mai fi impuse de autoritati. Potrivit legii, luna aceasta ar trebui sa inceapa campania de informare a consumatorilor. Furnizorii spun ca vom asista la o usoara crestere a […] Citește Piața de energie electrica se liberalizeaza de la 1 ianuarie. Cu cat vor crește facturile la curent din 2021 in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

