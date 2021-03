Stiri pe aceeasi tema

- Accelerat de pandemie, sectorul de e-commerce din Romania a fost estimat la 5,6 miliarde de euro in 2020, conform cifrelor oficiale GpeC si ARMO (Asociatia Romana a Magazinelor Online), cu 30% mai mult decat in 2019. Potrivit estimarilor principalilor jucatori, sectorul de e-commerce va creste si in…

- Romania este o piata echilibrata in ceea ce priveste prezenta femeilor in roluri de management si top management in companii din sectorul imobiliar, iar nivelul de venituri poate depasi suma de 300.000 de euro anual, releva o analiza de profil. Astfel, in Romania femeile gestioneaza atat mari investitii,…

- In 2020 piața locala de e-commerce (achiziții de la comercianții romani), e-tail și servicii, s-a ridicat la aproximativ 7 miliarde de euro, in creștere cu 36% fața de anul precedent, conform datelor interne și externe analizate de compania de plați online PayU, noteaza mediafax. „Comerțul…

- Livrarea cat mai rapida, asigurarea unui proces de returnare cat mai simplu posibil, cel mai eficient serviciu pentru clienți și extinderea numarului de branduri din portofoliu sunt principalele obiective din 2021 ale retailerului online polonez ANSWEAR pentru cele 7 piețe europene in care activeaza,…

- Reporterii Actualitații - Cum a evoluat piata serviciilor de curierat Foto arhiva 13.20 REPORTERII ACTUALITATII. Tema: Cum a evoluat piata serviciilor de curierat in pandemie. E-commerce-ul si livrarile la domiciliu. Cum s-au adaptat romanii la acest gen de servicii si ce perspective…

- Consiliul concurentei a amendat 9 companii de pe piata comercializarii de masini si utilaje agricole cu 26,5 milioane euro.Consiliul Concurentei a sanctionat noua companii active pe piata comercializarii de masini, utilaje si echipamente specializate agricole din Romania cu amenzi in valoare totala…

- *Sectorul asigurarilor din Romania a ieșit negativ la testul pentru SARS-CoV-2, dar pozitiv la volumul primelor brute subscrise Piața asigurarilor din Romania a ajuns, in primele noua luni ale acestui an, la un volum al primelor brute subscrise de peste 8,5 miliarde lei, in creștere cu aproximativ 4,8%…

