Piaţa de digital din România va depăşi valoarea de 80 mil. euro în acest an, în creştere cu peste 45% faţă de 2019 Piata de digital din Romania va depasi valoarea de 80 mil. euro in acest an, in crestere cu peste 45% fata de 2019 Piata de digital din Romania depaseste in acest an valoarea de 80 de milioane de euro, in crestere cu peste 45% fata de cuantumul din 2019, reiese din datele IAB - asociatia industriei de marketing si publicitate online, citate intr-un studiu realizat de catre o agentie de dezvoltare web. Conform analizei Kiklab, solicitările pentru magazine online şi pentru marketing digital au explodat în a doua jumătate a anului, cu o creştere a cererilor de peste 60%,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

