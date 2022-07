Stiri pe aceeasi tema

- ” Declansarea razboiului din Ucraina la finalul lunii februarie a facut ca piata de capital din Romania sa scada cu 3,6% in a doua luna a anului, prin prisma indicelui BET-TR, care include si dividendele. Patru luni mai tarziu, piata de capital a revenit pe un plus de 0,8%, tot prin prima indicelui…

- Piata de capital din Romania a recuperat integral, la finalul primului semestru, scaderile cauzate de razboiul din Ucraina, insa celelalte riscuri externe sunt prezente in continuare si pot influenta semnificativ activitatea din pietele de capital, potrivit Raportului pe luna iunie al Bursei de la…

- In data de 15.06.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 85.636 de persoane, dintre care 9.762 de cetateni ucraineni (in crestere cu 14,9% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 5.385 cetateni ucraineni (in…

- ”Majorarea costurilor de constructie reprezinta cea mai mare provocare a anului 2022 pentru 90% dintre companiile imobiliare din Romania si din alte tari din aceasta regiune a Europei”, potrivit studiului Deloitte Real Estate Confidence Survey for Central Europe 2022, derulat in al doilea trimestru…

- In timp ce ne face gaura in portofele, inflația persistenta ii sperie și pe investitori, aceștia temandu-se de o majorare mai dura a dobanzii de referința de catre Fed-ul american la ședința sa de mȃine și de inceputul unei recesiuni. Rezultatul a fost ca S&P 500 a ajuns la o corecție de peste 20% in…

- De cand a izbucnit razboiul in Ucraina, in randul romanilor și nu numai a existat, și probabil inca exista, temerea ca acel conflict armat ar putea ajunge la un moment dat pe teritoriul țarii noastre.Specialiștii in politica ne-au dat asigurari in nenumarate randuri ca nu avem motive sa ne ingrijoram…

- Datoria publica a Romaniei a depașit pentru prima oara in istoria recenta 50% din PIB, 50,2% in ianuarie și 50,6% in februarie. Astfel, autoritațile sunt obligate sa conceapa un plan de redresare fiscala, așa cum precizeaza Legea responsabilitații fiscal-bugetare. Țara noastra are printre obiective…