- In premiera pentru piata de capital din Romania, una dintre cele mai mari banci din tara noastra a demarat emiterea de obligatiuni in lei, cu o maturitate de 10 ani, urmand ca titlurile de valoare sa fie listate la Bursa de Valori Bucuresti.

- Piața muncii din Romania se zdruncina, iar efectele acestei schimbari se resimt din ce in ce mai tare in companiile cu activitate pe piața locala. Daca in urma cu o saptamana vorbeam despre amanarea angajarilor in firme a muncitorilor, acum,...

- Piata de capital din Romania a inregistrat un recul de 8,6% in primele doua luni ale anului, dupa ce indicele BET a atins maximul ultimilor 12 ani, iar indicele BET-TR ajunsese la noi maxime istorice, potrivit unui comunicat al Bursei de Valori Bucuresti (BVB). La finalul lunii februarie, valoarea de…

- Majoritatea pietelor internationale de capital au incheiat primele doua luni ale acestui an cu scaderi de aproape zece procente, ceea ce a marcat intrarea intr-o zona de corectie comparativ cu maximele atinse anterior, arata Bursa de Valori Bucuresti (BVB) intr-un comunicat, precizand ca are implementate…

- Cefin Trucks a atins in 2019 o cifra de afaceri de 60 de milioane de Euro, cu activitațile sale de vanzare și service, fața de 43 de milioane de Euro in 2018. Vanzarile Ford Trucks in 2019 aproape s-au dublat fața de cele din 2018, iar pentru anul 2020 se preconizeaza o creștere cu peste 20% Obiectivele…

- Piata de capital din Romania incepe anul cu un avans usor intr-un context international marcat de incertitudini, spune Adrian Tanase, CEO BVB, care precizeaza ca este greu sa ne imaginam ca in 2020 vom avea un an cu o rata de crestere similara celei din 2019, de 35% pentru BET sau 47%, daca luam…

- Companiile romanesti listate pe Bursa de Valori Bucuresti au fundamente solide sa contribuie la cresterea generala a pietei si in acest an, in cazul in care economia romaneasca nu decelereaza si in lipsa unor factori perturbatori, considera Adrian Tanase, CEO BVB. "Traim intr-un context international…

- eMAG, cel mai mare retailer online din Romania, ia in calcul o posibila listare pe Bursa de Valori Bucuresti cat si pe o alta piata, potrivit unor informatii publicate pe fluxul de stiri Bloomberg si confirmate de surse din piata de capital romaneasca.