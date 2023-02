Stiri pe aceeasi tema

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, pe serie bruta, cu 6,5%, in primele 11 luni din 2022 fata de perioada similara din anul anterior, iar volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a urcat cu 27,3%, potrivit datelor publicate…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) vrea sa vanda pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) actiuni intrate in proprietatea privata a statului, cu scopul de a recupera astfel din restantele la buget ale datornicilor, conform Profit.ro. Fiscul vrea sa lucreze cu firme de brokeraj care sa preia…

- Odata cu declanșarea conflictului in Ucraina, unul din marii giganți de pe piața carburanților a fost nevoit sa treaca la schimbari drastice. Primele modificari apareau in Italia, unde incearca sa-și vanda rafinaria italiana. Cea mai mare companie petroliera independenta din Rusia, Lukoil, iși restructureaza…

- Populația Romaniei a consumat cu 5% mai puțina energie electrica in primele 9 luni din 2022, arata ultimul raport al ANRE . Scumpirea energiei a transformat indemnul “Stinge becul” din slogan in actiuni concrete, consumul casnic de energie scazand cu 5% in primele noua luni ale anului, arata un raport…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, pe serie bruta, cu 5,4%, in primele 10 luni fata de perioada similara din anul anterior, iar volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a urcat cu 27,3%, potrivit datelor publicate joi de Institutul…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, pe serie bruta, cu 5,4%, in primele 10 luni fata de perioada similara din anul anterior, iar volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a urcat cu 27,3%, potrivit datelor

- ACAROM: Piața auto romaneasca a crescut cu 6,9% dupa primele 11 luni din 2022 Raportul ACAROM cu privire la inmatricularile de autoturisme din Romania in primele 11 luni ale anului arata o creștere cu 6.9% fața de perioada similara din 2021, in ciuda scaderii ușoare din noiembrie. Asociația Constructorilor…

- Potrivit celor mai noi informații furnizate de ACEA, vanzarile Dacia au crescut cu 16.6% in Europa dupa primele 10 luni ale lui 2022. Piața europeana include statele membre ale Uniunii Europene, statele membre EFTA și Marea Britanie. In perioada ianuarie-octombrie, Dacia a vandut 383.448 de mașini.…