Stiri pe aceeasi tema

- Piata de birouri din Bucuresti continua sa se dezvolte, in primele noua luni ale anului fiind livrate spatii noi cu o suprafata cumulata de 124.000 de metri patrati, iar dezvoltatorii au in diverse faze de constructie cladiri cu o suprafata cumulata de 388.000 de metri patrati, noteaza Agerpres.…

- Astfel, daca in perioada starii de urgenta (martie - mai 2020) 83% dintre angajati au lucrat de acasa, numarul acestora a scazut la 50% in timpul starii de alerta (iunie - septembrie 2020), in conditiile in care 22% dintre angajati si-au reluat integral activitatea de la birou, iar 28% au practicat…

- Jumatate dintre angajații din București au continuat sa lucreze preponderent de acasa și dupa ce a fost ridicata starea de urgența instituita in primavara acestui an, arata un studiu realizat de Cushman & Wakefield Echinox. In ciuda faptului ca majoritatea companiilor au inceput sa isi readuca partial…

- Majoritatea angajaților Biroului Administrația Pieței din Aiud intra in carantina, dupa ce un angajat a fost confirmat cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut de Primaria Municipiului Aiud, pe contul de Facebook al instituției. Piața nu va fi inchisa, conform administrației locale, dar comercianții…

- Piata de investitii este cel mai putin afectata de criza sanitara, in timp ce segmentul de birouri – cel mai afectat dintre toate sectoarele imobiliare si aflat in plina transformare – mai asteapta anul acesta inca 40.000 de noi mp. Piata de industrial beneficiaza de cele mai multe oportunitati, iar…

- Dedeman deschide al șaptelea magazin din București in B-dul Ghencea. Investiție de 29 mil. euro Magazinul Dedeman din Bulevardul Ghencea din Bucuresti va fi inaugurat vineri, 18 septembrie, conform unui comunicat remis miercuri de companie. Noul magazin a fost construit pe un teren cu o suprafaţă…

- Piata birourilor din Bucuresti si din marile orase regionale - Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Brasov - continua sa se dezvolte, investitorii locali si straini avand in constructie sau in curs de livrare proiecte cu o suprafata de aproximativ 500.000 de metri patrati ce vor fi date in folosinta in…

- Peste 40% din cererea de pe piata inchirierilor de spatii de birouri din Bucuresti a fost generata de companiile IT&C, in primul semestru din 2020, arata datele centralizate de una dintre companiile specializate in imobiliare. In perioada ianuarie - iunie 2020, suprafata de birouri inchiriata in Bucuresti…