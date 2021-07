Stiri pe aceeasi tema

- Piața romaneasca de arta a continuat trendul ușor ascendent in prima jumatate a anului 2021; Artmark, care cumuleaza circa 85% din vanzarile publice din piața romaneasca a inregistrat o creștere cu 7% a volumului total de adjudecari – de la 6,16 mil. euro in 2020 la 6,58 mil. euro. De remarcat…

- Piața de publicitate in media a scazut anul trecut cu 3,8% comparativ cu 2019, o evoluție mai buna decat se previziona la startul pandemiei, atunci cand multe companii au blocat bugetele de publicitate. Banii cheltuiți pe reclame in mediul digital au...

- Lucrari de arta digitala realizate de artisti contemporani romani, in format NFT, au fost adjudecate, marti seara, la o licitatie de arta postmoderna si contemporana, care a inclus patrimoniul de arta contemporana al fostului UTC Alba, dar si o sectiune de arta digitala organizata de Artmark, informeaza…

- Plenul Senatului a adoptat luni proiectul de lege initiat de Guvern privind legea 5G, care ar putea scoate compania Huawei de pe piața romaneasca de telecomunicații 5G. Senatul este camera decizionala. Proiectul de lege va merge la promulgare la președinte, daca nu este depusa o sesizare catre Curtea…

- Cota de piata a autoturismelor electrificate a ajuns la 11,6% din total vanzari, la finele primelor patru luni ale anului, aproape dubla fata de aceeasi perioada din 2020, cand se consemna o pondere de 5,5%, releva datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Conform statisticii…

- “Agentia de rating Standard&Poor’s a pastrat ratingul de tara, dar mult mai important, a modificat perspectiva economiei Romaniei de la negativ la stabila. Eroii din economia romaneasca, in aceasta perioada dificila, sunt, din punctul meu de vedere, companiile private, antreprenorii. Ei sunt cei care…