Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a anunțat pe Twitter ca Tesla nu va mai accepta plata in Bitcoin pentru automobile. El și-a motivat decizia prin faptul ca "mineritul de Bitcoin afecteaza mediul inconjurator". Piața criptomonedelor a pierdut 365 de miliarde de dolari dupa acest anunț.

- Miliardarul sud-african Elon Musk si-a intrebat, marti, cei 54 de milioane de urmaritori de pe Twitter daca isi doresc ca Tesla sa accepte plati cu dogecoin, criptomoneda creata in gluma in 2013 si fara nicio aplicabilitate in lumea reala, relateaza Reuters si Financial Post.

- Geometric Energy Corporation a anuntat misiunea finantata cu dogecoin duminica, dar comunicatul nu a dezvaluit valoarea financiara a misiunii. ”Suntem incantati sa lansam DOGE-1 to the Moon! Aceasta misiune va demonstra aplicabilitatea criptomonedei dincolo de orbita Pamintului si va pune bazele comertului…

- Elon Musk, 49 de ani, patronul Tesla și SpaceX, a facut un anunț spectaculos privind viitorul mașinilor tesla. Miliardarul a postat in aceasta dimineața un mesaj pe Twitter prin care anunța ca, incepand de azi, mașinile Tesla pot fi cumparate prin Bitcoin, cea mai cunoscuta criptomoneda. 55. ...

- Compania nu a explicat motivele pentru aceste noi titluri. Luna trecuta, Tesla a anuntat ca a cumparat bitcoin in valoare de 1,5 miliarde de dolari si ca in curand va accepta criptomoneda ca forma de plata pentru automobilele sale, ceea ce a dus la cresterea pretului bitcoin. Promovarea recenta facuta…

- Elon Musk, cunoscut ca unul din cei mai excentrici miliardari din lume, a produs un „cutremur” in lumea criptomonedelor. Dupa ce Tesla a anunțat ca a cumparat Bitcoin de 1,5 milioade de $, piața criptomonedelor a avut o creștere de peste 20%, ajungand pentru prima data aproape de 60.000 de $. Ieri,…

- Bitcoin a scazut luni cu peste 10%, la 51.993 de dolari pe unitate, dupa ce miliardarul Elon Musk, proprietarul Tesla, a afirmat weekendul trecut ca preturile criptomonedelor ”par ridicate”, transmite Reuters, scrie news.ro. La un anumit moment, bitcoin a scazut sub nivelul de 50.000 de dolari…

- Directorul general al Tesla, ale carui tweeturi recente au alimentat cresterea bitcoin, a facut remarca pe Twitter, raspunzand unui utilizator care a afirmat ca aurul este mai bun dect bitcoin si banii conventionali. Musk, care a remarcat in aceasta saptamana ca a considerat ca perspectiva de a detine…