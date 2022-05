Pretul bitcoin a scazut joi dimineata pana la 25.401,29 dolari, conform Coin Metrics. Este prima data cand criptomoneda a coborat sub nivelul de 27.000 de dolari din 26 decembrie 2020. Ulterior, Bitcoin si-a redus pierderile fiind tranzactionata la 29.413,08 dolari pe unitate, in scadere cu 0,1%. Ether, a doua cea mai mare moneda digitala, a scazut la 1.704,05 dolari pe unitate. Este prima data cand moneda a scazut sub pragul de 2.000 de dolari din iunie 2021. Ether a recuperat ulterior din pierderi, fiind tranzactionata in declin cu 6,5% la un pret de 1.988,45 dolari pe unitate. Investitorii…