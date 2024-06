Piața construcțiilor noi a înregistrat un recul, în luna mai 2024 Piața construcțiilor din Romania a inregistrat un recul, in luna mai 2024, numarul autorizațiilor de construire solicitate instituțiilor specializate fiind in scadere cu 14,8 la suta, fața de luna aprilie, și in scadere cu 11,6 la suta, fața de luna mai 2023, arata datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistica (INS). In luna mai […] The post Piața construcțiilor noi a inregistrat un recul, in luna mai 2024 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

