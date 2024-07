Piața construcțiilor din România continuă declinul. Autorizațiile de construire în scădere Instituțiile specializate au eliberat mai puține autorizații de constuire, pentru cladiri rezidențiale, in luna iunie 2024, in scadere cu 5,7%, fața de luna mai, și cu 4,7% mai puține, fața de luna iunie 2023. In luna iunie au fost eliberate 2.875 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale. In semestrul I 2024 s-au eliberat 16.925 autorizatii […] The post Piața construcțiilor din Romania continua declinul. Autorizațiile de construire in scadere appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Barbu a afirmat ca Arabia Saudita constituie o piața de desfacere importanta pentru cerealele romanești și va deveni și pentru produsele provenite din fermele din Romania. El a subliniat ca exportul de cereale in Arabia Saudita a inregistrat o creștere semnificativa in 2023, aceasta fiind rezultatul…

- Piața construcțiilor din Romania a inregistrat un recul, in luna mai 2024, numarul autorizațiilor de construire solicitate instituțiilor specializate fiind in scadere cu 14,8 la suta, fața de luna aprilie, și in scadere cu 11,6 la suta, fața de luna mai 2023, arata datele publicate, vineri, de Institutul…

- Alior Bank SA, instituție de credit originara din Polonia, a ieșit de pe piața romaneasca, arata un comunicat al bancii, facut public, miercuri, 26 iunie, dupa ce instituția de creditare a vandut un pachet de imprumuturi catre un competitor, de pe piața locala. Mai raman in operațiuni creditele performante,…

- Forumul Economic Mondial (World Economic Forum ) a publicat, la Dalian, China, un nou raport privind piața mondiala a construcțiilor, in care identifica 11 strategii ce ar putea debloca 1,8 mii de miliarde dolari, pentru investiții, la nivel global, pana in 2030. Noua abordare in domeniu ar determina…

- Costurile de operare in serviciile de evaluare, a companiilor și a bunurilor imobiliare, pe piața din Romania, s-au dublat, in ultimii ani, fața de momentul aderarii la Uniunea Europeana, dar tarifele au ramas la același nivel. Aceasta situație genereaza deja dificultați in menținerea salariilor la…

- Piata de capital din Romania continua sa inregistreze evolutii pozitive si in 2024, atingand noi maxime istorice, ceea ce reflecta nivelul semnificativ de interes si de incredere de care aceasta beneficiaza, arata un comunicat al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Numarul investitorilor pe…

- Autorizații de construire eliberate pentru cladiri rezidențiale In luna martie 2024, in județul Bacau au fost eliberate 81 de autorizații de construire pentru cladiri rezidențiale. Dintre acestea, 21 de autorizații (25,9%) au fost emise in mediul urban, iar 60 (74,1%) in mediul rural. Comparativ cu…

- Nu se mai platesc taxe și impozite pentru mai multe cladiri din Romania. Doar anumite categorii sunt scutite, conform noilor modificari din Codul Fiscal. Proiectul a fost aprobat și intra in vigoare chiar din anul urmator. Cladiri scutite de taxe și impozite A fost adoptat in Parlament un nou proiect,…