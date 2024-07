Piața chiriilor: Sumele cerute sunt mai mari anul acesta Piața chiriilor Marile orașe din țara continua sa atraga un numar semnificativ de chiriași, iar sumele solicitate la nivel de piața sunt in creștere fața de anul trecut in toate centrele regionale majore din Romania, atat in cazul garsonierelor, cat și in cazul apartamentelor cu 2 și 3 camere, arata o analiza a platformei Imobiliare.ro . „Exista diferențe mari intre un oraș sau altul dar și intre o zona sau alta in cadrul aceluiași oraș. Zona, dar și starea generala a apartamentului, nou sau vechi, tipul de mobila și gradul de utilare și confort sunt principalele aspecte care contribuie la stabilirea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

