Piata chiriilor: Bucurestiul ajunge din urma Clujul la preturi. Cat costa sa stai o luna intr-un apartament cu 2 camere Bucurestiul ajunge din urma Cluj-Napoca in ce priveste chiria: un apartament cu doua camere se situeaza acum la 420 de euro pe luna atat in Capitala, cat si in Cluj-Napoca.



In ultimul trimestru din 2019, piata inchirierilor de apartamente a fost una destul de dinamica pentru final de an, potrivit celui mai recent raport de piata publicat de Analize Imobiliare si Imobiliare.ro.



"Astfel, preturile medii solicitate de catre proprietari au inregistrat variatii in mai multe centre regionale, dar si in alte resedinte de judet. In Bucuresti, spre exemplu, chiria medie solicitata pentru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

