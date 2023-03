Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70 de miliarde de dolari au fost sterse de pe piata crypto in 24 de ore, in timp ce bitcoin a scazut cu 8%, la sub 20.000 de dolari pe unitate, la cel mai redus nivel din ultimele aproape doua luni, ca urma a vanzarilor de pe piata americana, relateaza CNBC.Bitcoin a fost tranzactionata ulterior…

Consiliul FIFA a aprobat Raportul anual 2022, care evidențiaza veniturile record ale FIFA de 7,6 miliarde USD in ciclul 2019-2022 și cele de 11 miliarde USD care se așteapta sa fie obținute in perioada 2023-2026.

Piața globala a contractanților de petrol și gaze va ajunge la un varf de 1 trilion de dolari in 2025 și va ramane la niveluri ridicate pentru cațiva ani chiar și dupa aceasta data, anunța rigzone.com.

- Veniturile Turciei din turism au atins nivelul record de 46,3 miliarde de dolari in 2022, chiar daca deficitul sau comercial s-a extins la peste 109 miliarde de dolari, dupa ce razboiul din tara vecina, Ucraina, a dus la cresterea numarului vizitatorilor din Rusia, dar si la majorarea costurilor…

Piața romaneasca de fuziuni și achiziții (M&A) a inregistrat 258 de tranzacții in cursul anului 2022, cu o valoare totala estimata la 6,6 miliarde dolari, arata o analiza EY.

Irakul a anuntat ca a incasat peste 115 miliarde de dolari din vanzarea de petrol, in 2022, o cifra care indica faptul ca tara avanseaza in recuperarea pozitiei sale pe piata, dupa ani de regres din cauza crizelor politice si a coruptiei, scrie agentia EFE, citat de Agerpres.

Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas spune ca a confiscat criptomonede in valoare de 3,5 miliarde de dolari de la platforma de tranzactionare a criptomonedelor FTX, aflata in faliment, transmite CNBC, informeaza News.ro.

- Valoarea de piata a criptomonedei Solana, care era promovata ca o concurenta a ether prin faptul ca are un impact mai mic asupra mediului, beneficiaza de tranzactii mai rapide si necesita costuri mai reduse, a scazut in 2022 de la circa 50 de miliarde de dolari la doar 3 miliarde de dolari, una dintre…