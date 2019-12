Piaţa bunurilor de larg consum va creşte în România cu peste 12%, în 2019 (analiză) Piata bunurilor de larg consum (FMCG) va inregistra in Romania un avans de peste 12%, in 2019, de la 8% cat se consemnase in anul anterior, arata o analiza Frames, publicata marti. In zona bunurilor de larg consum cel mai des achizitionate (mancare, bauturile racoritoare si produsele de ingrijire etc.), sectorul alimentar se afla, si in acest an, in prim-plan, cu o crestere, pe ansamblu, a cifrei de afaceri de peste 13%, impulsionata pe de o parte de cresterea cererii, urmare a majorarii veniturilor populatiei, iar pe de alta de avansul semnificativ al preturilor. Conform datelor citate, in perioada… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

