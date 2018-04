Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni s-au adunat in Stockholm pentru a-l plange pe Avicii, care a fost gasit mort in Oman vineri seara, la varsta de 28 de ani. Mulțimea s-a adunat in Sergels torg – cea mai mare piața publica din Stockholm, orașul in care s-a nascut muzicianul – și au asistat la o petrecere dance data in onoarea…

- Interesul manifestat de elevii de liceu din județ pentru a performa la diversele faze ale olimpiadei de informatica este motivat și de cautarea pe care o au specialiștii IT pe piața muncii. Administrator baze de date, analist, inginer de sistem in informatica, inginer de sistem software, manager de…

- Cei trei tineri din Caracal, din aceeasi familie, morti in accidentul rutier petrecut in urma cu o saptamana in Olanda, au fost inmormantati, luni, dupa ce duminica fusesera repatriati.

- O femeie de 24 de ani și doi barbați de 27 de ani, din Caracal, și-au pierdut viața in cumplitul accident petrecut marți, 20 martie, pe o șosea din Olanda. In accident au murit cinci romani și alți doi sunt ...

- Trei tineri din municipiul Caracal se numara printre victimele accidentului produs in apropierea localitatii olandeze Helmond, microbuzul in care se aflau acestia lovind frontal un autocamion, scrie Mediafax.Primarul din Caracal , Liviu Radu, a declarat ca este vorba despre cei doi copii ai ...

- "Persoanele interesate pot participa la unul din cele doua evenimente organizate in luna martie, la campusul fabricii Bosch din Jucu, judetul Cluj. Aici, Bosch produce din 2013 unitati electronice de control pentru clienti globali din industria auto, din domenii cum ar fi asistenta la condus si siguranta…

- vezi prezentarea Angajatorii nu par sa aiba viata usoara in aceasta perioada. Cu toate schimbarile de ordin birocratic si legislativ care vin in serie, trebuie sa fie si permanent atenti la dinamica pietei, la nevoile angajatilor si la schimbarile pe care trebuie sa le adapteze in procesele de recrutare…

- O tranzactie intre gigantii Vodafone si Liberty Global care sa includa pietele din Germania, Ungaria, Cehia si Romania ar aduce noii entitati sinergii de peste 11,5 miliarde de euro, conform unui raport al Barclays, citat de portalul Seeking Alpha. Principala tinta a discutiilor - despre…