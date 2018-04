Stiri pe aceeasi tema

- Piata berii din Romania a inregistrat un salt de 2% in 2017, comparativ cu anul anterior, ajungand la un volum de 16,11 milioane de hectolitri, iar consumul de bere s-a situat la 82 de litri/cap de locuitor, arata...

- Piata berii din Romania a inregistrat un salt de 2% in 2017, comparativ cu anul anterior, ajungand la un volum de 16,11 milioane de hectolitri, iar consumul de bere s-a situat la 82 de litri/cap de locuitor, arata datele publicate marti de Asociatia Berarii Romaniei.

- "Romania se afla pe locul opt in Europa in ceea ce priveste consumul pe cap de locuitor. Pe primele locuri sunt Cehia, Germania, Austria si Polonia. Estimam ca vom ajunge la consum mediu responsabil de 100 de litri pe cap de locuitor", a declarat marti Lucian Ghinea, intr-o conferinta de presa. Peste…

- "Romania se afla pe locul opt in Europa in ceea ce priveste consumul pe cap de locuitor. Pe primele locuri sunt Cehia, Germania, Austria si Polonia. Estimam ca vom ajunge la consum mediu responsabil de 100 de litri pe cap de locuitor", a declarat marti Lucian Ghinea, intr-o conferinta de presa. Peste…

- Piata berii a inregistrat anul trecut in Romania o crestere de 2%, ajungand la un volum de 16,11 milioane hectolitri, iar consumul de bere pe cap de locuitor s-a situat la 82 litri, a declarat marti Lucian Ghinea, presedintele Asociatiei Berarii Romaniei, potrivit news.ro.”Romania se afla…

- Piața berii din Romania a crescut, in 2017, cu 2% in ceea ce privește volumul. In ceea ce privește consumul, conform Asociației Berarii Romaniei, suntem pe locul 7 in Europa. Ponderea berii la PET a scazut din nou, dar tot reprezinta aproape 51% din piața locala.

- Grupul Societe Generale se retrage din sase tari din Europa Centrala si de Est, iar o parte din business va fi vandut ungurilor de la OTP. Francezii se retrag si din Republica Moldova, relateaza Ziarul Financiar.

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care compania japoneza Yusen Logistics preia Keswick European Holdings Limited si Tibbett Logistics SRL, doi jucatori din sectorul de logistica. Keswick European Holdings Limited are ca obiect principal si secundar de activitate este sa actioneze…