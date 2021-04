Stiri pe aceeasi tema

- Autoturismele cu motor diesel nu au reprezentat decat 23,2% dintre inmatricularile de automobile in Europa in primul trimestru al acestui an, comparativ cu aproape 30% la inceputul lui 2020, arata datele publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite AFP.…

- “Piata fuziunilor si achizitiilor din Romania a scazut in primul trimestru al anului cu 26% in volum fata de aceeasi perioada din 2020, fiind anuntate 42 de tranzactii, fata de 53 in perioada echivalenta a anului trecut. In intervalul ianuarie – martie 2021 valoarea tranzactiilor realizate a depasit…

- Ford va renunța la producția Mondeo in Europa și nu il va inlocui cu alt model mediu. Fabricarea automobilelor la uzina Ford din Valencia, Spania, se va incheia in martie 2022, a declarat joi compania. Decizia e motivata de faptul ca clienții s-au mutat din ce in ce mai mult catre opțiunile alternative…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa a scazut cu 20,3% in februarie, la 850.170, din cauza restrictiilor impuse pentru oprirea raspandirii pandemiei de coronavirus (Covid-19), in timp ce Romania a raportat un declin de 21,9%, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor…

- Inmatricularile de autovehicule noi au scazut cu 21,9% in Romania, luna trecuta, in timp ce in Europa declinul a fost de 20,3%. Motivul il reprezinta restricțiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus, ara...

- Vanzarile de autoturisme Dacia in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au inregistrat in ianuarie un declin de 12%, dar cota de piata a producatorului de automobile a urcat la 3,4%, de la 2,9% in perioada similara din 2020.

- În țarile UE s-au înmatriculat peste 500.000 de mașini full-electrice anul trecut, fiind un nou record, 2.800 dintre acestea intrând în România, arata datele ACEA. Pe piața locala au scazut cu 22% înmatricularile de mașini noi diesel și cu 39% cele pe benzina, dar…

- Comisia Europeana a dat unda verde pentru sprijinirea celei de-a doua aliante pentru productia de baterii pentru automobilele electrice, formata din 42 de companii, din 12 state membre, inclusiv BMW si Tesla, a anuntat ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, transmite Reuters potrivit Agerpres.…