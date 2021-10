Stiri pe aceeasi tema

- ”ING Bank Romania a acordat un credit de 15,5 milioane de euro companiei cu capital privat romanesc Gersim Impex – cel mai mare distribuitor de telefoane mobile si tablete de pe piata locala”, a anuntat marti banca. La finalul lunii septembrie 2021, ING a deschis conturile companiei Gersim si a oferit…

- ”In perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2021, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2020, in termeni nominali, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor, serie bruta, a crescut, pe ansamblu cu 16,4%, datorita cresterilor inregistrate la cifra de afaceri din: activitatile…

- Compania AVBS Credit a incheiat primele sapte luni ale acestui an cu un volum al creditelor bancare intermediate in valoare de 36 milioane de euro, inregistrand o crestere de aproape 80% fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform unui comunicat remis, marti, AGERPRES. AVBS Credit are…

- Analistii se asteapta ca piata smartphone-urilor sa revina pe crestere anul acesta, cu iPhone in fruntea performerilor, informeaza News.ro. Anul acesta ar urma sa fie livrate 1,37 de miliarde de smartphone-uri, conform IDC. Cifra reprezinta o crestere de 7,4% fata de 2020. Dupa un 2020…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat luni, intr-o emisiune la Digi24, ca marți vor incepe controalele la furnizorii de energie care au marit abuziv prețurile incheiate in contractele cu clienții, ca urmare a liberalizarii pieței de energie din Romania. „De maine incepe controlul ANRE cu Protecția…

- Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, listat la Bursa de Valori Bucuresti cu simbolul ONE, a inregistrat in primul semestru o cifra de afaceri de 434 milioane de lei, in crestere cu 96% fata de aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat luni compania, arata Agerpres. Totodata, compania…

- Cifra de afaceri din comertul cu autovehicule a crescut cu 38,6%, ca serie bruta, in primele sase luni ale anului, fata de acelasi interval din 2020, in timp ce activitatea de servicii de piata prestate populatiei s-a majorat cu 36,2%, releva datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a publicat, in transparenta decizionala un proiect pentru suplimentarea contingentului de lucratori nou admisi pe piata de munca Cifra este marita cu 10.000 de locuri Din contingentul de 25.000 de lucratori nou admisi pe piata fortei de munca in anul 2021 stabilit…