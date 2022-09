Stiri pe aceeasi tema

- In prima jumatate a anului 2022 erau 17,4 mii de locuri de munca vacante și 13,1 mii de șomeri, arata datele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca. Comparativ cu anul trecut, numarul locurilor de munca vacante inregistrate a crescut in perioada de referința cu 13%, iar numarul șomerilor…

- Piata imobiliara stagneaza. Numarul constructiilor a scazut cu peste 35 de procente in comparatie cu anul trecut, iar in acest an practic nu s-au mai deschis santiere. Prin urmare, la anul nu se vor mai vinde apartamente noi. Sunt constatarile economistului Veaceslav Ionita.

- Chiar daca sectorul vitivinicol se considera a fi unul de succes, ce ne duce faima in toata lumea, totuși, exista mai multe provocari ce stagneaza dezvoltarea, in unele cazuri inregistrind chiar și descreștere, transmite agrobiznes.md. Principalele cauze care au dus la scaderea exportului de vin in…

- Prețurile petrolului au scazut, joi, cu aproximativ 2 dolari pe baril. Scaderea prețului se datoreaza comerțului volatil, dat fiind faptul ca investitorii se pregatesc pentru o posibila revenire a Iranului.

- In 2022 construcția de locuințe se va reduce cu cel puțin 35% comparativ cu anul precedent. Astfel dupa o creștere puternica timp de 4 ani, piața construcțiilor in 2022 a decis sa faca o mica pauza. Piața imobiliara din Moldova dupa criza din 2008 a inregistrat o scadere și stagnare indelungata timp…

- Estimam ca in 2022 construcția de locuințe se va reduce cu cel puțin 35% comparativ cu anul precedent. Astfel dupa o creștere puternica timp de 4 ani, piața construcțiilor, dupa cum am anticipat inca anul trecut in 2022 a decis sa faca o mica pauza. Amintim ca piața imobiliara din Moldova dupa criza…

- Piata neagra a tigaretelor a scazut in mai 2022 la 7,1% din totalul consumului, cel mai mic procent inregistrat din 2008, cand Novel Research a demarat cercetarea comertului ilegal cu produse din tutun.

- Euro se prabușește, iar inflația in aceasta valuta in Moldova a depașit 45%. „Reamintesc ca 2/3 din remitențele noastre sunt in euro, așa ca ceea ce anul trecut era un miliard de euro acum s-a transformat in 686 milioane euro”, a constatat expertul economic, Veaceslav Ionița.