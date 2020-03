Piaţa auto s-a prăbuşit din cauza coronavirusului. Vânzările de maşini au scăzut în China cu 80% Asociația Constructorilor de Automobile din China (CPCA) a publicat un raport cu privire la vanzarile de mașini in luna februarie. Datele oficiale arata ca vanzarile de mașini noi au scazut in China cu 80% pe parcursul celei de-a doua luni a anului, ca urmare a epidemiei de coronavirus. Anterior, CPCA anunțase ca piața auto chineza s-a prabușit cu 92% in primele doua saptamani ale lunii februarie. Astfel, chinezii au cumparat doar 296.400 de mașini noi in februarie, comparativ cu totalul de 1.482.000 de unitați inregistrat in februarie 2019. CPCA menționeaza ca vanzarile au scazut puternic… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

