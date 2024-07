Romanii isi doresc modele noi de automobile si nu renunta sa achizitioneze masini nici atunci cand incepe perioada vacantelor. Piata romaneasca a inregistrat in luna iunie cea mai mare crestere din Europa, de 62,1%, fiind inmatriculate 21.358 de autoturisme noi. In iunie, inmatricularile de autoturisme noi in Europa au crescut cu numai 3,6%, comparativ cu […] The post Piata auto romaneasca, cea mai mare crestere din Europa in iunie: un avans de peste 62% appeared first on Puterea.ro .