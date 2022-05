PIAȚA AUTO MARAMUREȘ – Mașini tot mai scumpe, înmatriculările în scădere în județ In Maramureș razboiul din Ucraina, dar și pandemia de coronavirus au afectat tot ceea ce inseamna piața auto. Oficialii Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Maramureș precizeaza, pentru ziarmm.ro, ca numarul mașinilor inmatriculate a scazut in acest an, dar a crescut numarul transcrierilor. ”La inmatricularile de vehicule Maramureșul sta bine. Au crescut asigurarile foarte mult, nu mai scoate lumea numere roșii, acum sa scoți numere provizorii te costa foarte mult. Am ințeles ca daca faci RCA pe luna e mai scump, daca faci pe 6 luni e mai ieftin,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

