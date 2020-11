Piața auto la zece luni: Mașinile noi sunt la -28%, la second-habd declinul este mai redus ​Octombrie a fost a doua cea mai buna luna din an pentru mașinile noi, totalul fiind de trei ori peste luna de minim, aprilie, când piața era afectata de restricțiile de deplasare. La mașini second-hand, octombrie nu a fost o luna rea, cu peste 37.000 de mașini, cel mai bun rezultat lunar din acest an în care doar februarie depașise 37.000 de mașini înmatriculate.



