Piața auto germană nu intră în viteză Piața auto din Germania a cunoscut a doua cea mai proasta jumatate de an de la reunificarea țarii in 1991, intre ianuarie și iunie 2021, pe fondul penuriei de microcipuri și a unei redresari lente post-pandemice. In total, 1.390.889 de autoturisme noi au fost inmatriculate in cea mai mare economie din Europa, o creștere de […] The post Piața auto germana nu intra in viteza first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piața filipineza a muncii continua sa se extinda in Europa dupa ce un oficial guvernamental din Filipine și insarcinatul cu afaceri al ambasadei romane au semnat un memorandum de ințelegere pentru angajarea mai multor muncitori filipinezi, in Romania.Cu acest prilej, ambasadorul Romaniei a declarat…

- ”In 2020, vanzarile de semiconductori la nivel mondial s-au ridicat la valoarea de 440 de miliarde de dolari (385 de miliarde de euro), cu o crestere de aproximativ 7 procente fata de 2019, potrviti World Semiconductor Trade Statistics (WSTS). WSTS estimeaza ca piata va creste cu aproximativ 11 procente…

- „Trenul cu care exportam masini are o viteza medie mai mica decat cea cu care eu merg pe bicicleta”, a declarat Josephine Payne, președinte Ford Romania pentru Știrile PROTV. Acesta este nemulțumit de infrastructura feroviara din țara noastra și spune ca mașinile produse la Craiova ajung cu intarziere…

- Un tren de marfa cu mașini Ford face in mod frecvent 26 de ore pe cei 400 km dintre Craiova și granița cu Ungaria, iar la vama mai sta inca noua ore, pentru ca nu suntem in Schengen, iar controalele dureaza. „Viteza medie este de 15-20 de kilometri pe ora, mai puțin decat pot eu sa prind cu bicicleta.…

- ​Un tren de marfa cu mașini Ford face în mod frecvent 26 de ore pe cei 400 km dintre Craiova și granița cu Ungaria, iar la vama mai sta înca noua ore, pentru ca nu suntem în Schengen, iar controalele dureaza. „Viteza medie este de 15-20 de kilometri pe ora, mai puțin decât…

- Sparanghelul tinde sa devina o „marca germana” in Europa. Vei sti cu certitudine ca te afli in Germania abia cand, verificand meniul lantului de fast-food McDonald’s, vei zari oferta de „Spargel Burger”, deja lansata pe piata, potrivit unui articol din thelocal.de. Nemtii sunt realmente indragostiti…

- Autoturismele cu motor diesel nu au reprezentat decat 23,2% dintre inmatricularile de automobile in Europa in primul trimestru al acestui an, comparativ cu aproape 30% la inceputul lui 2020, arata datele publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite AFP.…

- Piața autoturismelor noi incepe sa iși revina, in multe state din Europa. Grupul Renault, locul 3 la numarul de unitați vandute. In luna martie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +87.3% fata de martie 2020, atingandu-se un nivel de 1.062.446 unitați. Pe primele…