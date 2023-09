Stiri pe aceeasi tema

- SUV-urile nu au avut niciodata luni mai bune de vanzari in Europa decat in 2023. Pentru prima oara cota lor de piața a depașit 50% din piața mașinilor noi și numerele sunt impresionante: 3,37 milioane in șase luni. Și Dacia Duster a avut o contribuție importanta. In Romania SUV-urile au 43% din piața.

- In ultimele luni tot mai multe companii chineze au anunțat lansarea pe noi piețe in Europa, iar la salonul de mobilitate de la Munchen a fost o prezența chineza record. Cota de piața a mașinilor electrice chineze a crescut cu mai mult de 100% in doi ani, iar „greii” industriei europene sunt neliniștiți…

- Piața auto da semne de relansare, deși ramane sub nivelul dinaintea pandemiei. Preferințele europenilor pentru mașini nu mai arata insa deloc la fel, iar noile trenduri se consolideaza deja.

- Inmatricularile de mașini noi au crescut cu 17% in semestrul I 2023, iar luna iunie a inregistrat o creștere de 18%. Din ianuarie, Tesla a fost cel mai bine vandut brand electric, iar producatorii chinezi s-au luptat sa țina pasul cu producatorii occidentali. Potrivit datelor JATO Dynamics de pe 28…

- Ucraina este a doua tara din Europa dupa Franta in ceea ce priveste consumul ilicit de tigari, potrivit raportului KPMG, citat de news.ro. „Comunitatea impotriva comertului ilicit cu tutun din Europa vorbeste despre tigari etichetate, in mod inselator, „For Duty Free Sale”, sugerind ca aceste tigari…

- Anul 2023 a venit cu o premiera pe piața auto europeana. Tesla Model Y este, conform unui raport prelimiar al Dataforce pentru primele șase luni ale anului, cel mai vandut model auto in Europa. Tesla Model Y, cu 29.764 de unitați, a depașit principalul competitor la poziția de lider, Dacia Sandero,…

- Piața mașinilor noi a crescut cu 25% in prima jumatate a anului, la peste 72.000 de unitați, iar cele mai cautate cinci modele au fost de la Dacia, urmate de mașini de la Skoda și Renault. Datele APIA arata și ca mașinile electrice au atins noi recorduri.

- Vanzarile de vehicule electrice au crescut puternic in luna mai și reprezinta acum 13,8% din vanzarile europene, fața de mai puțin de 10% in mai 2022. In 2035, UE va pune capat motoarelor cu combustie interna și se va deschide calea vehiculelor electrice. Obiectivul este de a obține o flota neutra din…