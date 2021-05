Stiri pe aceeasi tema

- Luna trecuta s-au înmatriculat în UE 862.000 de mașini noi, creștere de peste 200% fața de aprilie 2020 când aproape toate statele UE erau în carantina și vânzarile au atins minime istorice. La patru luni piața mașinilor noi a fost cu 24% peste perioada similara din 2020,…

- Inmatricularile de masini de lux accelereaza in 2021, iar in aprilie s-au imatriculat in premiera patru automobile noi Rolls-Royce, relateaza ZF. Spre comparatie, in 2020 s-au inmatriculat intr-un an intreg zece astfel de automobile, iar in 2019 au fost inregistrate sase astfel de automobile, potrivit…

- Doar una din patru masini noi inmatriculate pe piata locala mai este pe motorina, fata de una din trei in 2018, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) si calculelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Mai…

- Doar una din patru masini noi inmatriculate pe piata locala mai este pe motorina, fata de una din trei in 2018, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) si calculelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Mai mult, daca…

- Piața autoturismelor noi incepe sa iși revina, in multe state din Europa. Grupul Renault, locul 3 la numarul de unitați vandute. In luna martie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +87.3% fata de martie 2020, atingandu-se un nivel de 1.062.446 unitați. Pe primele…

- Prima mașina electrica dezvoltata de Ford pentru piața din Europa ar putea fi un SUV, produs la Koln. Acesta va fi construit pe platforma MEB preluata de la Vw. Ford Europa va investi circa un miliard de euro in uzina din Koln pentru a ridica nivelul tehnologic pentru a putea asambla noul model electric.…

- SomProduct creștere de 40% fața de 2019 și are obiectiv de +70% in 2021 Piața de Mobilier din Romania va depași pragul de 1 miliard Euro Mobilierul greu și saltelele – cele mai vandute categorii Romanii au cumparat cel mai mult saltele, paturi, scaune și decorațiuni SomProduct a fost alaturi de clienții…

- Piața auto locala iși continua declinul, avand o scadere de aproape 40% dupa primele doua luni ale anului. Dupa ce ianuarie a adus o scadere de 50% a inmatricularilor, datele prezentate de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) arata ca in februarie au fost inmatriculate 6.897…