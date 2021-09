Piața auto este pe creștere la opt luni. Cum arată cifrele ​Dupa opt luni, atât piața mașinilor noi, cât și cea second-hand sunt pe plus, dupa ce august a fost una dintre lunile cu cea mai mare creștere. Piața mașinilor noi a crescut cu 44% luna trecuta, iar cea second-hand, cu 17%. La opt luni s-au înmatriculat de peste trei ori mai multe mașini SH din import decât mașini noi, arata un comunicat ACAROM.



Înmatricularile de autoturisme noi în România au crescut în august 2021 cu 44% fața de august 2020, atingând un volum de 16.129 unitați. Pe primele opt luni din 2021 nivelul înmatricularilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

