Piața auto din România amână relansarea. Cea mai mare scădere din Europa în primul trimestru Piața auto din Romania e una dintre puținele piețe europene care a pierdut teren in primul trimestru al anului, numarul de mașini vandute fiind in scadere cu 14,5%, cea mai mare cadere din Uniunea Europeana. Pe minus au fost și piața olandeza -11,7%, cea lituaniana cu -7,3%, cea portugheza -4,5% și cea slovaca -0,9%. Restul piețelor europene au fost pe plus. In aprilie 2021, potrivit ACEA, numarul inmatricularilor de autoturisme noi a crescut cu 218,6% in Uniunea Europeana din cauza bazei scazute de inregistraril de anul trecut cauzata de restricțiile aduse de pandemia de coronavirus. In ciuda… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

