- In mod obișnuit, Dacia Logan este modelul cu cele mai mari vanzari pe piața din Romania, insa luna iulie a adus o schimbare neașteptata de lider, potrivit datelor sintetizate de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile din Romania (APIA). Astfel, in a șaptea luna a anului, prima poziție…

- Vanzarile totale de autovehicule noi au crescut, in primele sapte luni ale anului, cu 23,8%, pana la 105.686 unitati, comparativ cu intervalul de referinta din 2017, informeaza Agerpres, citand datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), publicate marti. Persoanele ...

- Persoanele juridice sunt cele care sustin vanzarile auto in Romania (63% din totalul achizitiilor de autoturisme realizate in primele 7 luni), insa si achizitiile realizate de catre persoanele fizice au crescut cu 32% in comparatie cu intervalul ianuarie - iulie 2017, pana la 33.013 de unitati.…

- Vanzarile totale de autovehicule noi au crescut, in primele sapte luni ale anului, cu 23,8%, pana la 105.686 unitati, comparativ cu intervalul de referinta din 2017, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), publicate marti. Persoanele juridice sunt cele care…

- ”Din masinile existente pe internet la vanzare in luna iunie, aproximativ 15% din anunturi sunt de la dealerii auto, in timp ce restul de 85% se impart intre samsari (circa 55%) si romanii care isi vand masina personala (circa 30%)”, arata datele InspectorAuto.ro citate de News.ro .. In Germania,…

- Numarul autoturismelor ecologice vandute in Romania a ajuns, in primele cinci luni din 2018, la 1.372 de unitati, aproape dublu fata de intervalul similar din anul anterior, cand se vandusera 726 de exemplare “verzi”, releva datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate…

- Volumul total al vanzarilor de autovehicule in Romania a ajuns, in primele cinci luni ale anului, la 70.358 de unitati, cu aproape 29% mai mult decat in intervalul similar din 2017, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), informeaza AGERPRES . Conform reprezentantilor…

- Vanzarile de autoturisme ecologice noi au crescut cu 83,02%, in primele patru luni din 2018, comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, pana la 1.003 unitati, de la 548 de unitati, cat se consemnasera in 2017, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme…